ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников объяснил, почему Запад сомневается в передаче Украине вооружения

Новина українською →
Барселона, Воскресенье 16 апреля 2023 12:45
Резников объяснил, почему Запад сомневается в передаче Украине вооружения Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страх перед Москвой и не желание "провоцировать Россию" со стороны НАТО позволили Кремлю развязать войну против Украины. По этой же причине Запад сомневается в передаче Украине нужного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью испанской газете La Razon.

Комментируя вопрос о нежелании Запада предоставить Украине все необходимое оружие, глава Минобороны заявил, что Запад "давно живет по догме не провоцировать Россию". Он отметил, что именно поэтому в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Украина не получила членство в альянсе.

"Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других", - напомнил Резников.

Он отметил, что в результате страх перед Россией привел к оккупации части территории Грузии, Крыма и части Донецкой и Луганской областей, взрывам в Чехии и Болгарии, а также отравлению в Солсбери.

"Вторая ошибка заключалась в том, что там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять гораздо большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией", - подчеркнул министр.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников считает, что после вторжения России в Украину маловероятно, чтобы какая-либо страна отказалась от ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Алексей Резников Военная помощь Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине