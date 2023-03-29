RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников показал видео с немецкими БМП Marder, которые получила Украина

Фото: в Минобороны показали видео с немецкими БМП Marder, которые получила Украина (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны показали немецкие боевые машины пехоты Marder, прибывшие в Украину. Глава ведомства уже прокатился на одном из БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

Как отметил глава Минобороны, он лично испытал Marder и отметил, что это - отличный пример немецкого качества.

"С нетерпением ждем скорого приручения Леопардов. Мне нравится, как они ревут! Был бы счастлив, если бы посол Германии в Украине Анка Фельдгузен смогла бы ко мне присоединиться. Спасибо канцлеру Олафу Шольцу, министру обороны Борису Писториусу и народу Германии!" - написал Резников.

Напомним, как писало издание Der Spiegel, Берлин передал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, полностью выполнив план по передаче этой техники.

Кроме того, Германия передала 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВойна России против Украины