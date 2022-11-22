Резников показал, сколько ракет осталось у России

По его данным, у России осталось 119 ракет "Искандер" (13%). На начало войны в арсенале было 900 ракет, затем было изготовлено 48. Российская армия израсходовала 829 ракет.

Кроме того, Россия выпустила по территории Украины 123 противокорабельные ракеты 3M-55 Onyx, их осталось 347 штук (74%).

Также Россия обладает большим арсеналом ракет С-300. Их осталось 6980 штук (87%).

У РФ осталось 229 ракет "Калибр" (37% от арсенала). С начала войны была выпущена 391 ракета.

Кроме того, у России осталось 132 ракеты Х-101 (50%), 150 ракет Х-555 (50%), 120 ракет Х-22 (32%), 356 ракет Х-35 (41%) и 43 ракеты Х-47М2 "Кинжал" (73).

Резников также назвал четыре врага российского ракетного арсенала: работа украинских сил ПВО; неумелые российские ракетные войска; санкции; время.