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Резников показал, сколько ракет осталось у России

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал данные о количестве ракет, оставшихся у Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра в Twitter.

По его данным, у России осталось 119 ракет "Искандер" (13%). На начало войны в арсенале было 900 ракет, затем было изготовлено 48. Российская армия израсходовала 829 ракет.

Кроме того, Россия выпустила по территории Украины 123 противокорабельные ракеты 3M-55 Onyx, их осталось 347 штук (74%).

Также Россия обладает большим арсеналом ракет С-300. Их осталось 6980 штук (87%).

У РФ осталось 229 ракет "Калибр" (37% от арсенала). С начала войны была выпущена 391 ракета.

Кроме того, у России осталось 132 ракеты Х-101 (50%), 150 ракет Х-555 (50%), 120 ракет Х-22 (32%), 356 ракет Х-35 (41%) и 43 ракеты Х-47М2 "Кинжал" (73).

Резников также назвал четыре врага российского ракетного арсенала: работа украинских сил ПВО; неумелые российские ракетные войска; санкции; время.

Напомним, в начале сентября в ГУР Минобороны сообщали, что у российской армии осталось менее 200 ракет "Искандер".

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