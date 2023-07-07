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Резников показал шведские БМП CV 90, которые уже прибыли в Украину

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты Stridsfordon 90 или CV 90, которые уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны.

"БМП Strf 90 прибыли в Украину и готовы к бою. Лучшие машины для лучших солдат. Спасибо всем шведам за эти IFW. Наши общие цвета – синий и желтый. Наши общие ценности – свобода и демократия. Наши общие цели – победа и справедливость", - отметил министр обороны.

Военная помощь Швеции Украине

Швеция с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Так, в середине июня страна объявила о новом пакете военной помощи. Поддержка, в частности, включает обучение украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen.

Также ранее Швеция анонсировала создание долгосрочной системы поставок снарядов и комплектующих для Robotsystem 70, Combat Vehicle 90, Tank 122 и Archer, которые уже были переданы Украине. Система поставок создается в результате сотрудничества между вооруженными силами Швеции, Шведской администрацией оборонной техники и соответствующей шведской промышленностью.

Кроме того, Швеция выделила 140 млн шведских крон в Международный фонд Британии для Украины, средства которого используются для обучения и закупки оборонного оборудования для Украины.

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ШвецияАлексей РезниковВторжение России в Украину