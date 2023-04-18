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Резников показал, как бойцы управляют французскими "колесными танками"

Фото: в Минобороны показали, как бойцы управляют французскими "колесными танками" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников показал в действии боевые машины AMX-10, которые называют "колесными танками". Их Украина получила от Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", - написал он под видео.

Также Резников поблагодарил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и французского президента Эмануэля Макрона.

"Конечно, спасибо всем людям Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Живет Франция! Да здравствует Украина!" - добавил Резников.

Как сообщалось ранее, французские AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть из них находится на передовой.

Более подробно о боевых машинах AMX-10, которые получила наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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