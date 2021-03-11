Резніков про плани РФ щодо України: федералізація, розкол і поглинання

За його словами, останнє загострення на Донбасі пов'язано з тим, що Росія намагається довести світу свою "посередницьку роль" у цьому конфлікті і змусити Україну вести діалог з окупаційними режимами. А вбивством українських військових - піднімає ставки, щоб Київ пішов на поступки.

"Їх мета - зробити крок до знищення України як держави, оскільки вони хочуть панувати в межах колишньої Російської імперії. І як проміжний варіант - федералізація України, а далі розкол і поглинання країни, як це було трохи більше ніж сто років тому - в 1918 році", - зазначив Резніков.

Він також сумнівається в тому, що Росія приєднає до себе окупований Донбас, оскільки Москва сама страждає від цієї окупації.

"Взяти собі на плечі ще кілька мільйонів населення, непрацездатних людей, які не генерують податки? У них і так мінус, а самі ОРДЛО їм вже коштують мільярди доларів на рік. Донбас Росії не потрібен, це їх розмінна карта в геополітиці", - подчернкул Резніков.

Він додав, що Росія хоче віддати окуповані райони на своїх умовах і не сприймає місцеве населення як своїх громадян.