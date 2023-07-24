Резников передаст в Пентагон отчет об эффективности кассетных боеприпасов

Министр, сказал, что ожидает отчета, который затем передаст в Пентагон "вероятно, в понедельник или вторник", то есть 24 или 25 июля.

"Мы сообщим о последствиях применения (кассетных боеприпасов, - ред.), поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь этим отчетом со своими партнерами в Пентагоне", - сказал он.

Резников не стал раскрывать подробности до того, как появится отчет, но сказал, что ожидает, что они будут наиболее эффективны, "особенно против артиллерийских систем, особенно во время контрбатарейных боев, а также они будут эффективны против бронетранспортеров, боевых машин пехоты, они также будут хороши против пехоты в полевых условиях".

Обмен отчетом является частью сделки с Пентагоном по получению кассетных боеприпасов, получивших название DPICMS, сказал Резников.

Кассетные боеприпасы

США в начале июля передали Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Представитель Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что украинские силы используют предоставленные США кассетные боеприпасы против России "надлежащим образом" и "эффективно".

"Они используют их по назначению. Они эффективно их используют, и они фактически оказывают влияние на российские оборонительные порядки и оборонительные маневры России", - сказал Кирби журналистам.

США заявили, что решение предоставить Украине DPICM связано с низким уровнем поставок стандартных 155-мм артиллерийских снарядов. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, поставка кластеров является "временной".