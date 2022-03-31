Резніков обговорив з Ердоганом російські військові злочини проти мирного населення України

Міністр оборони Олексій Резніков провів переговори з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом. Зокрема, було обговорено злочини Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.

За його словами, було обговорено ситуацію на передовій та військові злочини Росії проти мирних українців.

"Обговорено з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом подробиці про ситуацію на передовій, російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку надає #Туреччина, включаючи політичну та дипломатичну", - йдеться у повідомленні.