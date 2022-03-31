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Резніков обговорив з Ердоганом російські військові злочини проти мирного населення України

Резніков провів переговори з Ордоганом (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр оборони Олексій Резніков провів переговори з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом. Зокрема, було обговорено злочини Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.

За його словами, було обговорено ситуацію на передовій та військові злочини Росії проти мирних українців.

"Обговорено з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом подробиці про ситуацію на передовій, російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку надає #Туреччина, включаючи політичну та дипломатичну", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Резніков закликав жителів ОРДЛО ухилятися від насильницької мобілізації РФ.

Також ми писали, що Резніков закликав міжнародних партнерів перевіряти "помічників", які звертаються за військовою зброєю.

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