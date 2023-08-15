Резников обсудил с министром финансов Германии усиление военной помощи Украине

Как сообщается, во время встречи Линднера проинформировали о текущей ситуации безопасности в Украине, а также тенденциях ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

Кроме того, с украинской стороны было отмечено важность поддержки немецкими союзниками усилий по отражению российской агрессии, в частности, оказания материально-технической помощи.

Резников отметил, что Германия стала лидером в танковой коалиции для Украины.

Я очень хорошо помню, как мы начинали дискуссию. Моя визави - министр обороны Германии Кристина Ламберт в Одессе говорила: "Алексею, это невозможно!". И сейчас у нас есть танки: Leopard-1, Leopard-2, у нас есть танковая коалиция. Португалия, Дания, Испания, Нидерланды, Швеция вместе с нами. Западные танки для Украины - это "железный кулак" для освобождения наших оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Среди приоритетных перспективных направлений было отмечено получение средств ПВО, боеприпасов разного калибра, а также разного типа бронемашин.

Министр обороны, в частности, отметил необходимость бронированных медицинских машин для быстрой эвакуации раненых украинских воинов в военные госпитали во время так называемого "золотого часа", который имеет решающее значение для спасения жизни.

В свою очередь, министр финансов Германии засвидетельствовал безоговорочную поддержку территориальной целостности и независимости Украины и выразил готовность продолжать дальнейшее практическое взаимодействие по широкому спектру вопросов.

Помощь Украине от Германии

Напомним, что Германия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Берлин уже предоставил ВСУ современные зенитные ракетные комплексы IRIS-T, Patriot, танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder.

Недавно СМИ начали распространять слухи о том, что Германия может начать снабжение Украиной дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 километров.

Кроме того, Германия хочет ежегодно выделять по 5 миллиардов евро в помощь Украине. Это, в частности, касается и снабжения оружием.