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Резников обсудил с главой Пентагона "Рамштайн-6" и анонсировал "хорошие новости"

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Они обсудили военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Министры во время разговора обсудили ситуацию на фронте, предстоящую шестую встречу по обороне Украины в формате "Рамштайн" и усиление возможностей для обеспечения ВСУ.

"Хорошие новости будут объявлены в скором времени", - анонсировал Резников.

При этом глава Пентагона подтвердил, что США не будут признавать так называемые российские "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

"Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли", - добавил глава Минобороны.

Напомним, недавно США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины на 1,1 млрд долларов.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВоенная помощь