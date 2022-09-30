Резников обсудил с главой Пентагона "Рамштайн-6" и анонсировал "хорошие новости"

Министры во время разговора обсудили ситуацию на фронте, предстоящую шестую встречу по обороне Украины в формате "Рамштайн" и усиление возможностей для обеспечения ВСУ.

"Хорошие новости будут объявлены в скором времени", - анонсировал Резников.

При этом глава Пентагона подтвердил, что США не будут признавать так называемые российские "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

"Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли", - добавил глава Минобороны.