Резников об обсуждении в кулуарах заявки Украины в НАТО: тчется ткань решения

"Дискуссия уже началась", - заявил Резников.

По его словам, украинская заявка подлежит обсуждению, уже раздаются разные аргументы, однако в кулуарах звучат более интересные заявления.

"Если мы понимаем, что на Мадридском саммите главной угрозой НАТО определена Россия. А сегодня Украина демонстрирует всему миру, что у нее есть лучшая экспертиза противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать - какие еще дополнительные аргументы нужно относительно принятия Украины в НАТО?", - процитировал Резников заявления министров стран НАТО.

Резников добавил, что уже постепенно тчется ткань будущего решения.