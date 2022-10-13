Резников об обсуждении в кулуарах заявки Украины в НАТО: тчется ткань решения

Дискуссии по заявке Украины на вступление в НАТО по ускоренному порядку уже идут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Дискуссия уже началась", - заявил Резников.
По его словам, украинская заявка подлежит обсуждению, уже раздаются разные аргументы, однако в кулуарах звучат более интересные заявления.
"Если мы понимаем, что на Мадридском саммите главной угрозой НАТО определена Россия. А сегодня Украина демонстрирует всему миру, что у нее есть лучшая экспертиза противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать - какие еще дополнительные аргументы нужно относительно принятия Украины в НАТО?", - процитировал Резников заявления министров стран НАТО.
Резников добавил, что уже постепенно тчется ткань будущего решения.
Напомним, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку.
Еще в июне НАТО официально признало Россию угрозой для себя. Это указано в новой стратегической концепции, принятой сегодня в Мадриде.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ракетные обстрелы России по территории Украины в понедельник, 10 октября, лишают скептиков украинской заявки в НАТО аргументов против нее.
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