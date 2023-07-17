RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников назвал дату следующего "Рамштайна"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое, 14-е, заседание в формате "Рамштайн" состоится во вторник 18 июля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своей колонке для LIGA.net .

Резников рассказал, что после саммита НАТО в Вильнюсе, он взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве. Однако министр доволен встречей Североатлантического союза.

Кроме этого, он сообщил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.

"Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту - возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – написал он.

Однако что именно будет обсуждаться на встрече – он не уточнил.

13-я встреча в формате "Рамштайн"

15 июня 2023 года в Брюсселе состоялась 13 встреча в формате "Рамштайн", на ней обсудили текущие военные нужды Украины и оказали необходимую помощь.

На этом "Рамштайне", в частности, обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов. По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, их учения уже стартовали.

Также Великобритания, Дания, Нидерланды и США заявили о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли системы ПВО и ракеты малой и средней дальности.

Подробности о заседании "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВстреча РамштайнВойна России против Украины