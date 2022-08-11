Резніков назвав три кроки для повної деокупації України

За словами міністра, лінія фронту становить понад 2500 км і активні бойові дії проходять на протяжності в 1300 км.

Він підкреслив, що наразі визначено кілька пріоритетних груп спроможностей, які ЗСУ мають набути для досягнення поставленої мети.

"Вони включають: посилення спроможностей з обмеження та заборони доступу і маневру з метою захисту північно-західної частини Чорному моря, забезпечення повітряної оборони великих міст та об’єктів критичної інфраструктури, захист кордону з Білоруссю, а також конкретні спроможності, які нам потрібні для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступальної операції", - розповів Резніков.

Міністр звернув увагу, що Росія є "небезпечним противником, який не поважає правила, і має величезні ресурси".

"Це - держава-терорист, яка не поважає права людини та нехтує втратами. Вона здійснює масові вбивства військовополонених та цивільних. Вона використовує дезінформацію, міграцію, зерно, енергетику та ядерну енергію як зброю. Її тактика становить загрозу для усіх нас", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони заявив, що агресор все хоче "нав’язати всім своє бачення світового порядку, який базується не на верховенстві права і прав людини, а на жорстокій силі".

"При цьому, РФ погрожує своїм опонентам та підіймає ставки. Однак, зараз все більше у світі починають розуміти, що слова Росії і домовленість з нею не варті паперу, на якому вони написані", - зазначив Резніков.

Міністр також повідомив, що Україна зараз вже отримала підтримку, яка "дозволяє нашим солдатам здивувати росіян на полі бою - на суші, у повітрі та на морі", а також розповів, що ЗСУ вже знищили велику кількість елітних військ РФ, а саме: десантних, морських та сил спеціальних операцій.

" Є одне, що об’єднує російська міста Мурманськ, Калінінград та Псков - їх кладовища стрімко зростають", - зауважив Резніков.

Глава Міноборони підсумував, що лише спільні дії України та її партнерів можуть зробити безпечною всю Європу, включаючи країни Балтики.

"Україна готова зробити свою частину, нам потрібні інструменти. І чим швидше ми їх отримаємо і чим більшими будуть обсяги, тим швидше ми досягнемо нашу спільну мету - мирну Європу", - додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, у Копенгагені розпочалась оборонна конференція північноєвропейських союзників з підтримки України за участю 26 країн. На ній присутній і глава Міноборони Олексій Резніков.