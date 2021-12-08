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Резніков: у Міноборони почалася демілітаризація посад, але потрібен закон

Автор: Сергей Новиков

У Міністерстві оборони України вже почалася демілітаризація посад. Іншими словами, цивільні займають ті посади, де не потрібна військова компетенція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для ArmyInform.

За його словами, щоб всі витрати на оборони сприймалися як інвестиції, міністерство має перетворитися на ефективний цивільний орган виконавчої влади з функціями управління Збройними силами та демократичного контролю.

"У моделі, яку ми створюємо в Україні в процесі євроатлантичної інтеграції, ефективна робота можлива, якщо поєднуються цивільні і військові компетенції. Немає ніякого сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, що складаються з військових, умовно, з генералів", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що в такому випадку ці структури будуть приречені на дублювання функцій і з'ясування, хто з генералів головніший.

"Тому в Міноборони вже почалася поступова демілітаризація посад. Військові посади збережуться тільки там, де вони дійсно необхідні, потрібні військові компетенції. Системне рішення - прийняття закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління. Проект вже готовий, і незабаром буде запропонований на розгляд парламенту", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков анонсував аудит витрат на оборону.

А відразу після призначення він говорив, що будуть нові призначення в Міністерстві оборони і Збройних силах.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій Резніков