Резніков: у Міноборони почалася демілітаризація посад, але потрібен закон

За його словами, щоб всі витрати на оборони сприймалися як інвестиції, міністерство має перетворитися на ефективний цивільний орган виконавчої влади з функціями управління Збройними силами та демократичного контролю.

"У моделі, яку ми створюємо в Україні в процесі євроатлантичної інтеграції, ефективна робота можлива, якщо поєднуються цивільні і військові компетенції. Немає ніякого сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, що складаються з військових, умовно, з генералів", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що в такому випадку ці структури будуть приречені на дублювання функцій і з'ясування, хто з генералів головніший.

"Тому в Міноборони вже почалася поступова демілітаризація посад. Військові посади збережуться тільки там, де вони дійсно необхідні, потрібні військові компетенції. Системне рішення - прийняття закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління. Проект вже готовий, і незабаром буде запропонований на розгляд парламенту", - додав міністр.