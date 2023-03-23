Резников о Мигах от Словакии: наши ВВС готовы принять еще больше

"С наступлением весны в Украину традиционно прилетают птицы... МиГ-29 из Словакии будет много работы, защищая Европу", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил за сотрудничество словацкого премьер-министра Эдуарда Гегера, министра обороны Ярослава Надю и народа Словакии.

"Наши ВВС готовы принять больше самолетов и защитить наше небо!", - добавил Резников.

Напомним, сегодня, 23 марта, Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29.

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