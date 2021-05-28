Резніков про КПВВ: інфраструктура готова, треба забезпечити свободу пересування

Інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.

Про це на зустрічі з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає сайт міністерства .

За його словами, українська сторона будує КПВВ нового стандарту. Він також висловив сподівання, що до кінця року така інфраструктура з'явиться на всіх пунктах.

"І знаєте, інфраструктура також готова з іншого боку лінії зіткнення. Зрештою, коли ми були тут з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, саме представники СММ ОБСЄ показали нам знімки, наочно продемонстрували готовність КПВВ з іншого боку. Залишається забезпечити свободу пересування людей", - заявив Резніков.