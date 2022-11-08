Резников иронично отреагировал на фейк Кремля, анонсировав мобилизацию комаров

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов", - написал он.

Что именно сказал Небензя?

Российский постпред заявил, что в марте на территории Херсонской области российские войска якобы обнаружили "три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов". Кроме того, по его словам, якобы в США запатентировали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Небензя также заявил, что РФ получила какие-то в документы о "распространении опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов".

При этом Совбез ООН отказался поддержать предложенный Небензей проект резолюции о создании комиссии по расследованию якобы осуществления на территории Украины военно-биологической деятельности США, за который тот усердно ратовал.