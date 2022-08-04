Резніков і глава Пентагону обговорили ситуацію на фронті і допомогу Україні

Резніков надав Остіну оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

"Ми обговорили ключову динаміку, яка формує поле бою, а також поточні потреби України в допомозі в області безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.

Також стало відомо про те, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.