Резніков цього тижня може відвідати США, де зустрінеться з главою Пентагону, - CNN

Міністр оборони України Олексій Резніков може цього тижня відвідати з робочим візитом США. Очікується, що в ході поїздки він зустрінеться з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

За його даними, візит Резнікова до Вашингтона може відбутися на поточному тижні. В ході візит очікується його "ознайомча" зустріч з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як повідомив телеканалу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, під час зустрічі Рєзніков і Остін обговорять ситуацію з регіональною безпекою.