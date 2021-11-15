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Резніков цього тижня може відвідати США, де зустрінеться з главою Пентагону, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони України Олексій Резніков може цього тижня відвідати з робочим візитом США. Очікується, що в ході поїздки він зустрінеться з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За його даними, візит Резнікова до Вашингтона може відбутися на поточному тижні. В ході візит очікується його "ознайомча" зустріч з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як повідомив телеканалу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, під час зустрічі Рєзніков і Остін обговорять ситуацію з регіональною безпекою.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що у США розуміють необхідність вступу України до НАТО на тлі загрози з боку Росії.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиОлексій Резніков