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Резніков: Чорноморський флот підлягає переходу у власність України

Автор: РБК-Україна

Майно Чорноморського флоту після деокупації Криму підлягає переходу у власність України. Це прописано в законопроекті про державну політику перехідного періоду, який готують в уряді.

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Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, російська сторона після окупації півострова припинила дію Харківських угод, які з 2017 року продовжували перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років. При цьому Україна тепер вважає ці угоди юридично нікчемними.

"У статті 17 Конституції чітко визначено, що на території України не можуть розміщуватися іноземні військові бази. Раніше для Чорноморського флоту РФ було виключення в перехідних положеннях Конституції, але в 2019 році його виключили з тексту, а значить - Харківські угоди є неконституційними, а все майно, в тому числі і Чорноморського флоту, підлягає поверненню або переходу у власність України", - зазначив Рєзніков

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у справі Харківських угод. Йому інкримінують держзраду за продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії до 2042 року.

Зазначимо, Україна будує дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.

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Новини України КримАлексей РезниковЧерноморский флот