В Україні будують дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону

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Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні заявив, що країна починає будувати дві військово-морські бази. Їх будують для захисту Чорноморського регіону.

Про це він заявив у посланні.

Він зазначив, що спільно з Туреччиною Україна буде розробляти дрони та двигуни, розвивати системи ПВО.

Президент також повідомив про оновлення та модернізацію військової зброї. За його словами, прийнято на озброєння крилату ракету "Нептун".

"Ми починаємо будувати дві військово-морські українські бази для захисту Чорноморського регіону", - заявив він.

Зазначимо, підписаний в Лондоні меморандум про розвиток військово-морських сил передбачає, що база буде побудована в Україні із залученням британських фахівців.

Меморандум передбачає виділення 1,25 млрд фунтів стерлінгів на розвиток військово-морського флоту України. Ці кредитні кошти будуть надані в тому числі на будівництво баз.