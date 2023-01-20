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Резников с авиабазы "Рамштайн" анонсировал "прекрасные новости" для украинских солдат (фото)

Фото: Министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Алексей Резников в преддверии встречи в формате "Рамштайн" анонсировал хорошие новости для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы оборонного ведомства.

Чиновник поделился фото с авивбазы ВВС США в Германии, на котором показал немалое количество шевронов наших подразделений.

"Рамштайн-8" обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлением!", - отметил Резников.

При этом министр отметил, что украинские шевроны на стенде авибазы "Рамштайн" - "еще одно доказательство стремления Украины к интеграции в НАТО".

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что во время "Рамштайна-8" станет известно, кто из стран отправит танки для Украины.

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