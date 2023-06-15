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Резников анонсировал создание новой коалиции в рамках "Рамштайна"

Фото: министры обороны Украины, Эстонии и Люксембурга (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Татьяна Степанова

Министры обороны Эстонии и Люксембурга на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" поддержали идею создания "IT-коалиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Сегодня на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" мои коллеги министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках "Рамштайн", - написал Резников.

По его словам, министры готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы.

"Итак, на горизонте появляется еще одна коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно перерастет во что-то увлекательное, следите за новостями!", - добавит глава Минобороны.

"Раммштайн-13"

15 июня в Брюсселе прошло уже 13 по счету заседания в формате "Рамштайн". Союзники Украины обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед "Рамштайном" заявлял, что союзники по Альянсу уже приступили к обучению украинских пилотов на самолетах F-16, что в дальнейшем даст партнерам возможность передать Киеву долгожданные современные самолеты.

Кроме того, Великобритания, Дания, Нидерланды и США объявили новый пакет военной помощи Украине. Среди прочего в него войдут системы ПВО и сотни ракет к ним.

Детальнее об итогах заседания "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство обороны УкраиныЭстонияЛюксембургАлексей РезниковВстреча Рамштайн