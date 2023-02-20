Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба

Союзники пообещали увеличить количество ПВО для Украины, которые значительно усилит защиту нашего неба. Но какие именно это будут системы - партнеры объявят об этом сами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова в интервью изданию Бабель.
"Партнеры обязались по увеличению количества систем ПВО - тех, которые уже есть, но их будет больше вместе с ракетами. Из уважения к партнерам я не называю, каких именно, потому что они хотят сами рассказать. Я могу сказать, что это существенно повысит уровень защиты нашего неба", - говорит Резников.
По его словам, уже шла речь переговорами с союзниками касательно тех систем, которые в Украине не работают, но украинцы на них учатся, поэтому "финализируются технические решения".
"Возможно, до 24 февраля партнеры сделают определенные объявления", – отметил Резников.
Напомним, недавно в Германии заявили о скором продвижении обучения украинцев на Patriot.
В Италии подтвердили намерение передать Украине системы ПВО SAMP-T вместе с Францией. Военные уже отправились на обучение и должны вернуться в Украину вместе с системами ПВО.
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