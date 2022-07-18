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Резніков анонсував хороші новини для України після розмови з главою Пентагону

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Зокрема, сторони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн-4".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Я обговорив з нашим великим другом Ллойдом Остіном майбутню зустріч в рамках Рамштайна: ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією про контроль зброї, що надходить в Україну", - розповів очільник Міноборони України за підсумками розмови.

Також він зазначив, що у Міноборони США є "дуже хороші новини", але подробиці будуть оприлюднені трохи пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що протиповітряна оборона України отримає від США дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Також ми писали, що, за інформацією Пентагону, американські ракетні системи M142 HIMARS, які США передали ЗСУ, мають суттєвий вплив на війну в Україні.

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