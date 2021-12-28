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Більш ніж на дві години. Потяги в Україні курсують з затримкою через негоду

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 08:55
Більш ніж на дві години. Потяги в Україні курсують з затримкою через негоду Фото: в Україні попередили про затримку потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів. Через це потяги курсують з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу та зворотно.

Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що чекає українців в цей день.

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