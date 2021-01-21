Різке потепління після морозів: синоптики прогнозують до +11 на вихідні

В Україні на ці вихідні потепління прийде у всіх регіони. У неділю прогнозують у Херсонській області підвищення температури до +11.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на п'ятницю

Завтра в Україні передають дощі в трьох областях - Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській. На заході країни вдень буде +6+10, а вночі -3+3. У північних та східних областях вдень буде +1+5, але вночі холодніше - від -2 до -8.

У центральних та південних областях температура повітря складе +2+9, а вночі -1-4. У Києві на завтра прогнозують мінливу хмарність, вдень буде +2+4, а вночі -1-3.

Прогноз на суботу

У суботу буде ще тепліше, навіть вночі, але в трьох вищезгаданих регіонах продовжаться дощі. Вдень у північних та південних областях буде +1+5, а вночі -1+2. У центрі та на сході країни вдень буде +2+9, а вночі -1+4.

У Києві, за прогнозом синоптиків, у суботу буде +2+4, а вночі -1+1.

Прогноз на неділю

У неділю Україну накриють сильні дощі. Сухо буде лише у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Вдень на заході країни буде +4+8, а вночі від 0 до +5.

У північних та центральних областях вдень буде +3+8, а вночі від 0 до +4. На півдні країни температура підніметься до +11. У східних областях вдень +5+8, а вночі 0+4.

У Києві прогнозуються потепління до +6 вдень, а вночі буде +1+3.

Нагадаємо, сьогодні погода покращилась у західних областях, там сьогодні зранку вже потепліло до +5, але на сході -27.

Після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні.