Курс долара в обмінних пунктах впав

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають після різкого стрибка на початку тижня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 березня 2020 року, в 14:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився 23 копійки до 28,33 гривень за долар, курс євро знизився 38 копійок до 30,42 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,43 (27,47 - 19 березня), продажу - 28,33 (28,56 - 19 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,32 (29,45 - 19 березня), продажу - 30,42 (30,80 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,27 - 19 березня), продажу 3,67 (3,81 - 19 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 20 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 28,03 гривень за долар, курс купівлі 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 30,22 гривень за євро. Однак до 14:00 курс долара впав до 27,65-27,70 грн/долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 березня довідковий курс на рівні 27,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 19 березня (27,79 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,00 - 28,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації, що розгортання світової кризи по відношенню до долара девальвують валюти практично всіх країн, у тому числі і України.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.