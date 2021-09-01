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Різке збільшення: в Україні 2075 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні 2075 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 874 особи; летальних випадків - 44; одужали - 925 осіб. Протестували методом ПЛР - 28 140 осіб, методом ІФА - 8 159 осіб, експрес-тестами - 27 102 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 288 371 особа;
  • одужали - 2 208 865 осіб;
  • летальних випадків - 53 833.

Нагадаємо, став відомий новий симптом, який фіксують у COVID-хворих.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус