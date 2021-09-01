Різке збільшення: в Україні 2075 нових випадків коронавірусу

В Україні 2075 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 874 особи; летальних випадків - 44; одужали - 925 осіб. Протестували методом ПЛР - 28 140 осіб, методом ІФА - 8 159 осіб, експрес-тестами - 27 102 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
За весь час пандемії в Україні: