Резкий рост: в Украине 2075 новых случаев коронавируса

В Украине 2075 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 874 человека; летальных исходов - 44; выздоровели - 925 человек. Протестовали методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8159 человек, экспресс-тестами - 27 102 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
За все время пандемии в Украине: