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Резкий рост: в Украине 2075 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 2075 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 874 человека; летальных исходов - 44; выздоровели - 925 человек. Протестовали методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8159 человек, экспресс-тестами - 27 102 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 288 371 человек;
  • выздоровели - 2 208 865 человек;
  • летальных случаев - 53 833.

Напомним, стал известен новый симптом, фиксируют в COVID-больных.

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