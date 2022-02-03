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Режим "тиші" працює: Україна протягом трьох тижнів не зафіксувала втрат на Донбасі

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Донбас, Четвер 03 лютого 2022 12:46
Режим "тиші" працює: Україна протягом трьох тижнів не зафіксувала втрат на Донбасі Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, режим "тиші" на Донбасі продовжує працювати. Так, протягом трьох тижнів не було зафіксовано загибелі українських військових внаслідок обстрілів проросійських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час брифінгу.

"Станом на сьогодні ми фіксуємо значне зменшення кількості бойових втрат. У нас вже три тижні не загинуло жодного нашого воїна внаслідок дій ворога. Це не ідеальний, але це вже режим припинення вогню, який починає працювати", - розповів Резніков.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому жоден український військовий не постраждав.

Додамо, днем раніше з боку бойовиків було зафіксовано два порушення режиму "тиші".

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі скинули з безпілотника заряд ВОГ, який вибухнув на території пункту пропуску.

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