Режим "тиші" працює: Україна протягом трьох тижнів не зафіксувала втрат на Донбасі

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, режим "тиші" на Донбасі продовжує працювати. Так, протягом трьох тижнів не було зафіксовано загибелі українських військових внаслідок обстрілів проросійських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час брифінгу.