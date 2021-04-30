Режим ПСО на ринку газу продовжили на 20 днів

Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.

Про це сказав новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Якраз в останній день моєї роботи в українському уряді було зважене рішення продовжити режим державного регулювання", - сказав він.

"Ми продовжили цей режим на 20 днів", - сказав він, зазначивши, що це зроблено для того, щоб дочекатися закону, який вирішить низку проблемних питань для цих підприємств.

Вітренко також не виключив, що режим ПСО може бути продовжений і після 20 травня.