RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Режим Лукашенко зарабатывает миллионы долларов на контрабанде табака в Британию, - СМИ

Архивное фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко продолжает наживаться на продаже табака в Великобритании, несмотря на международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание inews.co.uk.

Отмечается, что Национальная статистическая служба Великобритании считает Беларусь одним из основных поставщиков на британский рынок нелегальных табачных изделий.

В правительстве Великобритании отчитались о том, что в июле 2022 года - июне 2023 года Великобритания импортировала из Беларуси "напитки и табак" на сумму более 202 млн долларов, что составило 96% всех белорусских поставок в эту страну.

Министерство предпринимательства и торговли и Управление национальной статистики Великобритании, которое собирает данные о торговле, отказались раскрыть информацию о том, какую долю из указанной суммы составляет незаконный ввоз табака. 

СМИ указывают, что Великобритания теряет около 3,5 млрд долларов в год из-за неуплаты налогов за контрабандный табак.

Кто помогает Лукашенко

Лукашенко использует людей из своего окружения как "кошельки" для пополнения казны своей семьи и финансирования репрессий. 

Среди таких людей называются владельцы компании "Табак-инвест" Павел Топузидис и Виктор Петрович, которые являются одними из самых богатых людей страны и находятся под санкциями США с 5 декабря 2023 года. 

Они владеют ООО "Табак-инвест", которое до 2017 года было единственным частным производителем табака в Беларуси и производило около 30% от общего объема продукции в Беларуси.

Беларусь является лидером по контрабанде табака

Издание указывает, что Беларусь долгое время считалась одним из крупнейших в мире источников контрабандных сигарет и табачных изделий. 

В 2021 году таможенное управление Литвы заявило, что, по его оценкам, 80% из 328 млн контрабандных сигарет, изъятых им в 2023 году, было произведено в Беларуси. 

По другой оценке, около 10% нелегального табака, поступающего в Великобританию, поступает из Беларуси.

Санкции против режима Лукашенко

В начале декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Беларуси. Причиной тому стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

А недавно спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США осуждают преступные действия режима Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон намекнул, что готов ужесточить санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВеликобритания