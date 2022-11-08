Режим экономии. В ОП рассказали, будут ли штрафы для бизнеса за чрезмерный свет

По его словам, украинский бизнес уже сейчас активно помогает энергетикам стабилизировать ситуацию с электроэнергией в стране: выключает рекламные экраны, холодильники, дополнительное освещение и даже переносит производство на ночные часы. Но все еще остаются предприятия, которые не прибегают к вышеперечисленным мерам экономии электричества.

"В любом случае, мы в диалоге с бизнесом и ОВА, и видим, как все больше компаний придерживается принципов разумного потребления. Штрафы - это неуместный стимул, ведь бизнес в стране должен работать и ощущать поддержку власти, но вместе с тем и понимать, что стране нужно именно в этот момент", - отметил Тимошенко.

По его словам, россияне продолжают бить по энергосистеме Украины, и за последний месяц они совершили пять массированных атак при помощи ракет и дронов. Больше всего от ударов пострадали западные, северные и центральные регионы.

"Враг выбирал цели так, чтобы нанести как можно больший вред, поразив и электростанции, и сети, по которым электроэнергия передается потребителям. То есть сейчас в системе есть и недостаток электроэнергии, и недостаточно средств для ее передачи", - добавил заместитель главы ОП.

Он подчеркнул, что спрогнозировать сроки прекращения ограничений потребления электричества сейчас сложно, но специалисты делают все возможное для того, чтобы исправить ситуацию.

"В энергосистеме есть объекты, работу которых можно быстро возобновить, а есть такие, восстановление которых потребует несколько месяцев. Поэтому энергетики сознательно ограничивают потребление электроэнергии путем введения почасовых и аварийных отключений", - детализировал Тимошенко.