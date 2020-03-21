Режим НС діє в Києві та шести областях: що зміниться

В Україні діє режим надзвичайної ситуації у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Чернівецькій областях, з-за чого влада вживає низку заходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, режим НС вводиться у разі техногенних катастроф, епідемій або стихійних лих. При цьому в ДСНС закликають не плутати це з надзвичайним станом.

Так, влада організовує:

безперервний контроль за розвитком НС і моніторинг епідемічної ситуації;

виявлення хворих та людей, що контактують з ними, їх госпіталізацію та ізоляцію;

режим карантину, яким забороняється проведення масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів;

штаб має право залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС;

інформування населення про пандемію;

у разі необхідності можлива евакуація населення;

зупинення діяльності суб'єктів господарювання та доступу населення до них;

посилення охорони громадського порядку;

залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідемічних закладів.

Інфографіка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як повідомляло РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. За його словами, посилення заходів планується найближчими днями.

Нагадаємо, число хворих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилося до 41. При цьому 21 березня поки що не зафіксовані нові випадки захворювання COVID-19. Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область.