Резерви України зросли на 3 млрд доларів: НБУ назвав джерела коштів

За даними НБУ, з початку року резерви впали на 5 504,92 млн доларів (на 17,8%).

Як відзначили в прес-службі, в серпні резерви збільшилися завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті і менших інтервенцій НБУ з продажу валюти.

За даними прес-служби, упродовж серпня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

По-перше, отримання допомоги від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ в серпні становили 4 788,4 млн доларів, зокрема:

3 030,9 млн доларів надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку);

1 015,6 млн доларів - від Європейського союзу;

349,3 млн доларів - від уряду Канади;

205,6 млн доларів - від Уряду Італії;

99,6 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП);

87,4 млн доларів - від інших кредиторів.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн доларів. З них 165,4 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн доларів - на обслуговування ОВДП. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн доларів.

По-друге, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

НБУ продав на валютному ринку 1 641,4 млн доларів та викупив до резервів 311,7 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 329,7 млн доларів.

"Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у серпні є дещо вищим, ніж в липні, але суттєво нижчим за сальдо інтервенцій НБУ у квітні, травні та червні. Продаж валюти центральним банком зменшився завдяки коригуванню офіційного курсу гривні до долара США 21 липня 2022 року (до рівня 36,57 грн за 1 долар США)", - йдеться в повідомленні.