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Породистый слэм-данк форварда "Мемфиса" после побега от защитников: момент дня в НБА

Детройт, Вторник 02 апреля 2024 10:59
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Породистый слэм-данк форварда "Мемфиса" после побега от защитников: момент дня в НБА Фото: Ламар Стивенс набрал 7 очков против "Пистонс" (bdtonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный форвард "Мемфис Гриззлис" Ламар Стивенс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Резервист запомнился эпизодом в финальной четверти противостояния с "Детройтом". Он получил передачу на левом углу площадки, убежал от одного защитника и из-под другого роскошно уложил сверху одной рукой.

В конце концов "Гриззлис" одержали выездную победу над "Пистонс" (110:108). "Мемфис" остались на 13-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Детройт" – аутсайдер на Востоке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Гриззлис" Джарен Джексон. Он набрал 40 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Тем временем Стивенс добавил в копилку "Мемфиса" еще 7 пунктов.

Кто такой Ламар Стивенс

Уроженец Филадельфии, на студенческом уровне выступал за Университет штата Пенсильвания. Стал чемпионом National Invitation Tournament и был признан MVP соревнований (2018).

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд. Осенью того же года подписал двусторонний контракт с "Кливлендом". Провел в рядах "Кавальерс" три сезона. В сентябре прошлого года перешел в "Бостон", а в феврале был обменян в "Мемфис" на Ксавьера Тиллмана.

Написал книгу для детей "Восхождение Ламара – путешествие в Счастливую долину". Литературный дебют распространялся на играх университетской команды Стивенса.

К слову, накануне плеймейкер "Оклахомы" Гилджес-Александер возглавил хит-парад моментов с гейм-виннером против "Никс".

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