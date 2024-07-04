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Резервист "Феррари" будет выступать за середняка Формулы-1

Фото: Аяо Каматсу и Оливер Берман подписали контракт (haasf1team.com)
Автор: Антон Федорцив

Британский пилот Оливер Берман получил место в пелотоне на следующий сезон. Он будет выступать за "Хаас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Американская команда F1 пригласила британца на сезон-2025. В этом году он соревнуется в Формуле-2 за "Прему".

Берман заключил с "Хаасом" многолетний контракт. В рамках подготовки к следующему сезону он проведет за рулем конюшни целый ряд свободных практик, в том числе и на Гран-при Британии 5-7 июля. Фамилия напарника британского гонщика пока неизвестна.

Берман дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Саудовской Аравии в марте. Юный британец экстренно заменил Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с аппендицитом. Берман финишировал на 7-й строчке в премьерном гран-при.

Кто такой Оливер Берман

Уроженец Челмсфорда, член молодежной программы "Феррари". Завоевал титулы итальянской Формулы-4 и ADAC Формулы-4 (2021).

После третьего места в сезоне Формулы-3 в позапрошлом году перебрался в Формулу-2. В дебютном сезоне одержал 4 победы и финишировал шестым в общем зачете пилотов. В этом году выиграл только один этап. В 2023-м стал тест-пилотом "Феррари" и "Хааса".

Поклонник криминальной драмы "Во все тяжкие" и футбольный болельщик. Талисманом британца стал сикспенс – старинная британская монета.

К слову, накануне Расселл выиграл Гран-при Австрии с драматической концовкой.

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