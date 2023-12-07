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Резервист "Далласа" силовым данком утвердил фиаско "Юты": момент дня в НБА

Фото: Ришон Холмс набрал два пункта против "Джаз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Даллас Маверикс" Ришон Холмс оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Опытный американец засветился под занавес домашней встречи с "Ютой". Он смело пошел в "краску" и в борьбе с оппонентом оформил могучий слэм-данк одной рукой.

В итоге "Маверикс" попросту уничтожили "джазменов" (147:97). "Даллас" закрепился на 4-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Юта" осталась за пределами зоны плей-офф с рекордом 7 побед, 14 поражений.

Самым результативным на паркете стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Словенец оформил трипл-дабл – 40 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе же "Джаз" больше всего набрал Очаи Агбаджи (21 пункт).

Кто такой Ришон Холмс

Уроженец Локпорта (штат Иллинойс), на студенческом уровне выступал за "Морейн-Вэлли" и "Боулинг Грин Фалконс". На драфте НБА-2015 выбран "Филадельфией" под 37-м номером.

Подписал контракт с "Севенти Сиксерс" после выступлений в Летней лиге ассоциации. Провел в Пенсильвании три сезона, периодически играл за фарм-клуб – "Делавэр". После года в составе "Финикса" оказался в рядах "Сакраменто". Там отыграл 4 сезона и летом вместе с Оливье-Максенсом Проспером был обменян в "Даллас".

Средние цифры нынешнего сезона не впечатляют – 2.8 очка, 3.5 подбора, 0.5 передач и 0.1 перехватов. Также может закрыть позицию тяжелого форварда.

К слову, накануне Леброн возглавил хит-парад моментов дня с эффектной скрытой передачей.

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НБАБаскетбол