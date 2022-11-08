Резервы Украины выросли за месяц на 1,3 млрд долларов. НБУ назвал источники средств

По данным НБУ, с начала года резервы сократились на 5 696,76 млн долларов (на 18,4%).

Как отметили в НБУ, резервы выросли "благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком".

На валютные счета правительства в НБУ поступило 4 161,3 млн долларов. Из них 1 954,7 млн долларов - от Европейского Союза, 1 283,0 млн долларов - от Международного валютного фонда, 498,8 млн долларов - от Всемирного банка и 424,8 млн долларов = от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Правительство Украины оплатило обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 684,1 млн долларов. Также Украина выплатила Международному валютному фонду 85,1 млн долларов.

Кроме того, НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке 2 094,6 млн долларов и выкупил в резервы 47,7 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в октябре уменьшилась до 2 046,9 млн долларов.