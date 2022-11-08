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Резервы Украины выросли за месяц на 1,3 млрд долларов. НБУ назвал источники средств

Фото: международные резервы Украины выросли до 25,2 млрд долларов благодаря международной помощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины в течение октября 2022 года выросли на 1 314,59 млн долларов (на 5,5%). На 1 ноября размер резервов составил 25 244,19 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, с начала года резервы сократились на 5 696,76 млн долларов (на 18,4%).

Как отметили в НБУ, резервы выросли "благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком".

На валютные счета правительства в НБУ поступило 4 161,3 млн долларов. Из них 1 954,7 млн долларов - от Европейского Союза, 1 283,0 млн долларов - от Международного валютного фонда, 498,8 млн долларов - от Всемирного банка и 424,8 млн долларов = от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Правительство Украины оплатило обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 684,1 млн долларов. Также Украина выплатила Международному валютному фонду 85,1 млн долларов.

Кроме того, НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке 2 094,6 млн долларов и выкупил в резервы 47,7 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в октябре уменьшилась до 2 046,9 млн долларов.

Отметим, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) резко улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2022 года на 5,2 млрд долларов до 26,0 млрд долларов.

По прогнозу НБУ, в 2023 году резервы сократятся до 21,7 млрд долларов. К концу 2024 года они вырастут до 27,4 млрд долларов.

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Национальный банк Украины