В "Резерв+" сняли с безосновательного "розыска" более 700 тысяч украинцев, - Минобороны

Как отмечает Черногоренко, чтобы увидеть обновленный статус необходимо авторизироваться в приложении повторно.

Почему военнообязанные получали статус "в розыске"

По словам заместителя министра обороны, если человек нарушал правила воинского учета, тогда же территориальный центр комплектования обращался в Национальную полицию. Впрочем, количество таких обращений составляло около 25%.

"Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения", - добавила она.

Черногоренко отметила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно.

Если вас сняли с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно.

"Резерв+"

Приложение "Резерв+" было запущено совсем недавно. Благодаря ему можно войти в электронный военнообязанный кабинет и уточнить свои данные. Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснял, что означают те или иные статусы в приложении.