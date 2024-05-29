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В "Резерв+" сняли с безосновательного "розыска" более 700 тысяч украинцев, - Минобороны

Фото: в "Резерв+" сняли с безосновательного "розыска" более 700 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Более 700 тысяч военнообязанных были сняты с безосновательного "розыска". Этот вопрос помог решить "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

Как отмечает Черногоренко, чтобы увидеть обновленный статус необходимо авторизироваться в приложении повторно.

Почему военнообязанные получали статус "в розыске"

По словам заместителя министра обороны, если человек нарушал правила воинского учета, тогда же территориальный центр комплектования обращался в Национальную полицию. Впрочем, количество таких обращений составляло около 25%. 

"Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения", - добавила она. 

Черногоренко отметила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно. 

Если вас сняли с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно.

"Резерв+"

Приложение "Резерв+" было запущено совсем недавно. Благодаря ему можно войти в электронный военнообязанный кабинет и уточнить свои данные. Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснял, что означают те или иные статусы в приложении.

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