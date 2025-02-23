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В "Резерв+" снова произошел сбой: что известно

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 13:26
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В "Резерв+" снова произошел сбой: что известно Фото: в приложении "Резерв+" произошел сбой второй раз за месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В приложении "Резерв+" второй раз за месяц произошел сбой. Наблюдаются технические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Сейчас наблюдается нестабильный доступ приложения к системе "Трембита", которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Это может влиять на обновление документов в "Резерв+", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, все ранее выданные документы остаются действительными.

"Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне", - отмечают в министерстве.

Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения, а взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время.

"Резерв+"

Весной 2024 года для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". С его помощью можно дистанционно уточнить учетные данные в ТЦК та СП.

Добавим, что сбой в работе приложения возникает уже второй раз за февраль. Так, первый сбой в "Резерв+" произошел 8 февраля. Тогда причиной стала высокая нагрузка на BankID.

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