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В "Резерв+" запустили новые онлайн-отсрочки: кто сможет оформить

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В приложение "Резерв+" добавили еще один тип отсрочки. В этот раз ею могут воспользоваться многодетные родители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рустем Умеров.

Теперь в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Это касается семей, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

Как оформить отсрочку:

  • авторизуйтесь в "Резерв+";
  • пришлите запрос на оформление отсрочки;
  • система автоматически проверит ваш статус.

"Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе", - сообщил Умеров.

 

Напомним, что в этом месяце в "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочок. Однако удивительно быстро новая услуга набрала популярность.

В начале прошлой недели Умеров объяснил, что услуга онлайн-отсрочки получила популярность среди граждан.

По его словам, с начала запуска ее оформили десятки тысяч человек.

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