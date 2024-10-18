В "Резерв+" запустили новую функцию: о чем речь

Пользователи приложения "Резерв+" теперь имеют доступ к новой услуге. В приложении запустили рекрутинг в ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.
Эта инициатива создана для того, чтобы помочь украинцам выбрать должности, которые наилучшим образом соответствуют их опыту и профессиональным навыкам.
Новый сервис позволяет пройти короткий тест, во время которого пользователи указывают информацию о своем опыте, например, наличие военного образования или области, в которых они обладают знаниями. На основе этих данных система автоматически подбирает варианты должностей по принципу "со своими знаниями - на своем месте".
"На основе этой информации и выбранных навыков система индивидуально подберет варианты, которые подойдут лучше всего", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации,Катерина Черногоренко.
Приложение "Резерв+" предлагает детальное описание каждой вакансии. Пользователи могут получить информацию о бригадах, их командирах, достижениях и даже просмотреть упоминания в СМИ. Это поможет кандидатам лучше понять, в какое подразделение они хотят присоединиться и что от них ожидается.
Напомним,что в начале ноября 2024 года в Украине ожидается запуск новой услуги онлайн-оформления отсрочки от призыва на военную службу через платформу "Резерв+". С помощью новой функции пользователи смогут подавать заявления на отсрочку, не выходя из дома.
Кроме того, ранее мы сообщали, что Министерство обороны Украины впервые сертифицировало частную школу операторов дронов. Ее выпускники получат официальную военную специальность.