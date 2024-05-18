Резерв+ вместо ТЦК. Как работает новое приложение для военнообязанных

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Зачем запустили "Резерв+"

Сегодня в силу вступил обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные - номер телефона, e-mail и фактическое место проживание. Дедлайн - до 16 июля включительно.

При уточнении данных направление на военно-врачебную комиссию выдаваться не будет. Но может быть выписано в дальнейшем.

Обновить данные можно в Центрах предоставления админуслуг или ТЦК. Во втором случае, кроме выписки из реестра, проставят отметку об обновлении данных в военный билет (вклеят штрих-код).

Также с сегодняшнего дня обновить данные можно дистанционно через электронный кабинет - "Резерв+".

Приложение доступно для скачивания из App Store и Google Play. Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация есть в реестре "Оберег".

Как работает приложение

Сначала нужно его скачать. Если у вас смартфон на iOS, то из App Store, если на Android, то из Google Play. Затем на экране приветствия будет предложено авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, а также задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца для входа в "Резерв+".

Фото: экран приветствия (скриншот видео Минобороны)

Авторизация через BankID следующих банков: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Monobank, "Райффайзен Банк", "Укрсиббанк", ПУМБ, "Сенс-банк" и "А-Банк".

Фото: авторизация через BankID (скриншот видео Минобороны)

Затем последовательно появятся экраны, на которых нужно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.

Фото: поля, которые необходимо заполнить (скриншот видео Минобороны)

На следующем экране можно проверить правильность данных, после чего настроить вход в приложение.

Фото: проверка заполненных данных (скриншот видео Минобороны)

В приложение "Резерв+" подтянется информация из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Она будет содержать дату обновления данных, ФИО, дату рождения, ИНН, а также при наличии - сведения о бронировании и отсрочке, дату прохождения медкомиссии и пригодность/непригодность, военно-учетную специальность и так далее.

Фото: пример сгенерированного электронного документа (скриншот видео Минобороны)

До 18 июня 2024 года приложение будет работать в тестовом режиме. Потом в нем появится QR-код. Отметим, представители ТЦК, полиции и пограничники получили право проверять военно-учетные документы. Штрих код в военном билете или QR-код в приложении покажет, что человек обновил свои данные.

Что с повестками и очередями в ТЦК

Приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне. Через него не будут присылаться повестки для явки в военкомат на медицинскую комиссию. Как и до этого, повестка должна вручаться лично и под подпись.

Например, после уточнения данных, если возникнет необходимость, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальнейшая коммуникация будет осуществляться непосредственно между ним и ТЦК. "Резерв+" лишь упрощает процедуру уточнения, чтобы не стоять в очередях.

"Мы считаем, что количество военнообязанных, которые воспользуются этой функцией, может достичь 70-80%, потому что это будет очень удобно", - говорила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Отметим, еще до вступления в силу нового закона перед украинскими ТЦК выстроились очереди. Как отметил член комитета Рады по нацбезопасности Федор Вениславский, обновление через "Резерв+" должно снизить нагрузку на центры комплектования и уменьшить очереди.

Обязательно ли устанавливать "Резерв+"

Регистрация исключительно добровольная. Электронные кабинеты заводятся на всех военнообязанных, независимо от того, планируют ли они ими воспользоваться.

Однако вполне вероятно, что с приближением дедлайна уточнения данных очереди у военкоматов наоборот только увеличатся. Поскольку в среднем каждый ТЦК ежедневно оформляет 20 до 50 человек.

По словам Черногоренко, команда Минобороны усиленно работала над запуском е-кабинета до 18 мая.

"Вы точно сможете обновить данные о себе онлайн и не нарушите требования законодательства. Это должно произойти в течение 60 дней от вступления в силу изменений в закон о мобилизации, то есть до 16 июля", - написала она в Facebook.

Доступно ли приложение за границей

Согласно новому закону о мобилизации, украинцы призывного возраста за границей тоже должны уточнить данные. Иначе им откажут в оформлении паспортов в консульских учреждениях.

Сделать это можно дистанционно по телефону или электронной почте, а теперь и через "Резерв+".

На днях Вениславский заявил, что получить полный доступ к консульским услугам будет можно, предъявив QR-код. Таки образом, человек подтверждает, что выполнил все требования законодательства.

В разъяснении МИД Украины говорится, что электронный военно-учетный документ можно будет сформировать с 18 июня (когда появятся QR-коды). Для получения консульской услуги его нужно сгенерировать не ранее чем за 3 дня до обращения.

Отсканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных и права на получение консульской услуги.