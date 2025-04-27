"Резерв+" оповестит, если вы в розыске: что нового в приложении для военнообязанных

Для того, чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо обновить свое электронное приложение "Резерв+".

После чего военнообязанный получит доступ к новым сервисам и, собственно, возможность узнавать об изменении личных данных в реестре "Оберег" и получить расширенную информацию из него. Также добавились категории в запросах исправления данных.

Пользователь может сгенерировать в формате PDF расширенную информацию о себе из "Оберега", чтобы быть в курсе, какие данные о нем есть в реестре. Это можно сделать, нажав на три точки электронного военного документа и выбрав соответствующий раздел.

Также добавлены push-оповещения об изменении информации в "Обереге". На первом этапе - это оповещения о подаче и снятии с розыска.

Кроме этого, появились шесть новых категорий, которые помогут исправить неточности в данных:

Статус "Требует уточнения". Когда о человеке есть информация в реестре "Оберег", но без привязки к ТЦК и это нужно исправить.

Ошибка в персональных данных . Например, неправильно написанное имя, фамилия или дата рождения.

Статус "Нарушение правил воинского учета". Если человек уже исправил нарушение, однако статус до сих пор отображается.

Статус "На учете". Когда человек должен быть снят или исключен . Например, если достиг предельного возраста для службы или вступил в ряды Сил обороны и больше не является военнообязанным.

Ошибка в данных бронирования . Если "бронь" есть, но данные об этом не отображаются. Или они внесены с ошибкой.

Актуализация данных о работе . Позволяет обновить информацию о месте работы через реестр Пенсионного Фонда Украины.

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