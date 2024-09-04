"Резерв+" сегодня приостановит работу: что произошло
Сегодня, 4 сентября, в приложении "Резерв+" состоятся плановые технические работы. В течение нескольких часов оно не будет работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Из-за плановых технических работ "Резерв+" не будет работать с 14:00 до 16:00.
"Будут улучшаться функциональность и стабильность приложения. Все данные в безопасности и будут доступны после завершения работ", - добавили в Минобороны.
Также ведомство посоветовало пользователям приложения загрузить электронный военный документ в формате PDF, чтобы он был под рукой на случай проверки.
"Резерв+"
В мае текущего года Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".
Благодаря приложению можно:
- обновить свои учетные данные;
- создать электронный военно-учетный документ, который имеет специальный QR-код.
Как рассказывала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сейчас ведомство работает над расширением функционала приложения. Минобороны планирует добавить в «Резерв+» опцию онлайн рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в «два клика». В частности в работе три типа отсрочек.
Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина.
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