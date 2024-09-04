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"Резерв+" сегодня приостановит работу: что произошло

Среда 04 сентября 2024 13:19
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"Резерв+" сегодня приостановит работу: что произошло Фото: "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 сентября, в приложении "Резерв+" состоятся плановые технические работы. В течение нескольких часов оно не будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Из-за плановых технических работ "Резерв+" не будет работать с 14:00 до 16:00.

"Будут улучшаться функциональность и стабильность приложения. Все данные в безопасности и будут доступны после завершения работ", - добавили в Минобороны.

Также ведомство посоветовало пользователям приложения загрузить электронный военный документ в формате PDF, чтобы он был под рукой на случай проверки.

"Резерв+"

В мае текущего года Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря приложению можно:

  • обновить свои учетные данные;
  • создать электронный военно-учетный документ, который имеет специальный QR-код.

Как рассказывала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сейчас ведомство работает над расширением функционала приложения. Минобороны планирует добавить в «Резерв+» опцию онлайн рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в «два клика». В частности в работе три типа отсрочек.

Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина.

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