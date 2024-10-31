RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В "Резерв+" скоро появятся электронные отсрочки: кто первый сможет получить

Фото: в ноябре в "Резерв+" появятся электронные отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+" уже в следующем месяце. Однако сначала они будут доступны не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют. Этот сервис появится в ноябре в следующем обновлении "Резерв+".

Как объяснила замминистра, первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен многодетным родителям.

Черногоренко отметила, что эта функция стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству разных министерств. Например, в случае со студентами речь идет о Министерстве обороны и Министерстве образования и науки.

"В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью напрямую. И работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все другие типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, имеющие отсрочку, могли оформить ее онлайн", - добавила она.

Замминистр подчеркнула, что "Резерв+" развивается как полноценная альтернатива ТЦК. Позже все сервисы, предоставляемые ТЦК, будут доступны в мобильном приложении.

 

Что такое "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+" - это электронный сервис для военнообязанных, призывников и резервистов. В приложении украинцы могут обновить свои военно-учетные данные, сформировать военно-учетный документ и пересмотреть информацию, содержащуюся о них в реестре "Оберіг".

Минобороны продолжает добавлять в "Резерв+" новые функции. К примеру, в приложении уже отображается бронирование от мобилизации.

Как сообщалось, в ноябре в приложении также появятся отсрочки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электронный кабинет военнообязанногоМобилизация в УкраинеОтсрочка