Резерв+. В Минобороны рассказали, когда приложение появится в AppStore и Google Play

"Резерв+"

Отметим, по новому закону о мобилизации, который вступит в силу уже завтра, мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нужно уточнить учетные данные в течение 60 дней.

Сделать это можно будет сделать через е-кабинет, в ТЦК и СП, а также в ЦПАУ.

Минобороны Украины сегодня, 17 мая, объявило о запуске электронного кабинета военнообязанного - мобильного приложения "Резерв+". Его нужно будет скачать на мобильный телефон для обновления военно-учетных данных.

Также "Резерв+" будет содержать QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.

Детальнее о том, как работает е-кабинет военнообязанного, - читайте в материале РБК-Украина.

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