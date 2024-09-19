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Рейтинговые агентства в Украине будут работать по нормам ЕС: Рада приняла закон

Фото: Закон о рейтинговании принятый Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон о рейтинговании. Документ устанавливает в Украине европейские требования к рейтинговым агентствам и вступает в силу с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту N 5819 , сейчас украинское законодательство не отвечает европейским практикам и стандартам деятельности рейтинговых агентств.

Закон направлен на установление правовых основ определения рейтингов и их использования, приведение деятельности рейтинговых агентств в Украине в соответствие с требованиями Регламента ЕС №1060/2009, установление ответственности для рейтинговых агентств за нарушение требований законодательства.

Законом предусмотрено определение терминов, принципов рейтинговой деятельности, определены виды рейтингов, которые может присваивать рейтинговое агентство, а также урегулированы вопросы использования Национальной кредитно-рейтинговой шкалы и публичных кредитных рейтингов.

Также урегулированы вопросы авторизации рейтинговых агентств, установлены организационные и операционные требования к рейтинговым агентствам.

Документом установлены требования к использованию рейтинговыми агентствами методологий, моделей и ключевых рейтинговых предположений, установлены особенности присвоения суверенных рейтингов, введен механизм утверждения авторизованными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов, присвоенных рейтинговым агентством, основанным в другой стране, а также установлены требования к обнародованию и представлению кредитных рейтингов и прогнозов рейтингов

Законом урегулирован вопрос раскрытия регулярной информации об авторизованных рейтинговых агентствах, а также установлены требования относительно необходимости уведомления о приобретении или отчуждении значительного пакета акций (долей) авторизованных рейтинговых агентств и предусмотрено ограничение прав акционеров (участников) авторизованных рейтинговых агентств.

Кроме того, урегулированы вопросы государственного регулирования в сфере рейтингования и международного сотрудничества, осуществления надзора, инспекций и исследований, рассмотрения дел, заключения соглашений об урегулировании последствий совершения правонарушения, а также применения мер влияния и финансовых санкций (штрафов).

 

Напомним, в настоящее время в Украине не существует рейтинговых агентств, которым бы доверяли украинские и зарубежные инвесторы. Сейчас для выпуска рыночных долговых инструментов эмитенты пользуются услугами трех международных рейтинговых агентств Moody's, S&P и Fitch, которые стоят достаточно дорого.

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